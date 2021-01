Weil am Rhein Fasnacht bleibt aufs Internet beschränkt

Und dies betrifft nicht nur die Herstellung von kleinen Youtube-Videos, bei denen Michael Sesiani als Experte mitwirkt, sondern auch andere Bereich. So seien die Aktivitäten der Zunftmeister aktuell sehr eingeschränkt. Fuchs: „Momentan ist nicht wirklich viel möglich.“

Die Verantwortlichen und Aktiven der Wiler Zipfel können sich derzeit allerhöchstens in Zweiergruppen treffen, was auch ab und an geschieht. Zugleich stehen sie untereinander in der internen Whats-App-Gruppe in regem Kontakt.

Ansonsten werden hin und wieder Videokonferenzen miteinander abgehalten, um Ideen untereinander abzusprechen. „Vergangenen Mittwoch haben wir zu zehnt ein Zoom-Meeting veranstaltet, allerdings ist dann mittendrin nach etwa einer halben Stunde die Verbindung komplett zusammengebrochen – die Tücken der Technik“, schildert der Oberzunftmeister.

Die Aktiven der Narrenzunft Wiler Zipfel nutzen die vorhandene moderne Technik, um irgendwie am Ball zu bleiben und etwas auf die Beine zu stellen, betont Fuchs. „Und Corona-konform soll es ja in jedem Fall auch sein. Auch hier zeigt sich wieder: Not macht erfinderisch.“

Bei dem neuen vierminütigen Youtube-Film soll es aber nicht bleiben. Ideen für weiteres sind laut dem Zunftmeister vorhanden. „Es wird sich halt weisen müssen, ob wir es auch tatsächlich umsetzen können.“ Klar sei aber, dass über die Internet-Aktivitäten hinaus nichts auf Initiative der Narrenzunft passieren wird.

Die Wiler Rhywaggis Clique

Jan, Jürgen und Herbert Stahl von der Wiler Rhywaggis Clique fehlt das eigentliche fasnächtliche Treiben ebenso. Normalerweise an dem Samstag in der Vorfasnachtszeit zelebrieren sie das Ritual des Konfettiholen.

Im vergangenen Jahr konnte dies zum Beispiel noch bei einer Regionalzugfahrt nach Zell im Wiesental erfolgen, um dort das „Zäller-Narrehüsli“ zu besuchen, in dem eine Fasnachtaustellung beheimatet ist. „Einige Gasthausbesuche mit einem zünftigen Nachtessen rundete den Konfetti-Abholtag ab“, erinnert sich das Trio. Dieses Jahr müssen sich diese Fasnächtler mit einem symbolischen Foto begnügen, das einen Waggisarm zeigt, der an seiner Hand eine gefüllte Mund-Nasen-Schutzmaske hängen hat, die mit alten Rest-Konfetti gefüllt ist.