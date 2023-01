Die Sternsinger sind unterwegs. Zum Auftakt der diesjährigen Aktion brachten 13 der insgesamt 19 beteiligten Kindern am Donnerstag den Segen ins Weiler Rathaus. Im Foyer erklangen die Lieder, und Erster Bürgermeister Rudolf Koger würdigte in einer kurzen Ansprache das Wirken der Jungen und Mädchen. Jedes Jahr bringen sie Freude und zeigen, dass jeder etwas tun kann, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Koger erinnerte auch an die Anfänge der Aktion im Jahr 1959, bei der bundesweit seither insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro für gute Zwecke gesammelt worden sind. Dieses Jahr stehe der Kinderschutz im Vordergrund, erklärte der Erste Bürgermeister, der auch darauf hinwies, dass sich die Stadt Weil am Rhein mit einer Spende beteiligen werde. Die Weiler Sternsinger besuchen insgesamt rund 150 Haushalte. „Ich hoffe, dass ihr auf offene Türen und offene Herzen trefft“, gab Koger den Kindern mit auf den Weg. Auch Sebastian Scotti vom Seelsorgeteam der katholischen Kirche rief das diesjährige Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ in Erinnerung. Am Donnerstag waren die Sternsinger unter anderem noch in den Pflegeheimen und beim „Offenen Kreis“ zu Gast, nachdem am Rathaus der traditionelle Segen „Christus mansionem benedicat“ erneuert worden war. Foto: Ingmar Lorenz