Weil am Rhein Auftakttreff noch schlecht besucht

„Bis zum 8. Oktober läuft jetzt ein Ersatzprogramm, bei dem wir uns mit den Jugendlichen freitags ab 18 Uhr hier am Schlaichturm zum Sommersport treffen und jede zweite Woche im Anschluss ab 19 Uhr bei der Freilufthalle/McArena“, bestätigten am Freitagabend beim Auftakttreffen am Schlaichturm die FSJ-ler und Junior-Coaches Michael Daecke und Oskar Bernier vom Jugendbüro des SAK. „Ob Basketball, Parkour, oder Kraftsport, alles ist möglich, wir können über jegliches notwendiges Sport-Material verfügen, aber die Entscheidung überlassen wir den Jugendlichen“, umriss Bernier das Angebot im Rahmen des sommerlichen Nachtsports, das Kinder und Jugendliche für Bewegung und Sport begeistern soll. Ab dem 15. Oktober startet dann wieder die reguläre Nachtsportsaison freitags von 21.30 bis 24 Uhr in der Egersporthalle in Weil am Rhein.