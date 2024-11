Weil am Rhein: Augenmerk auf lokalpolitischen Themen

Bessere Anbindung der Ortsteile Märkt und Ötlingen

Ein weiteres Thema war der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Nach wie vor sind die Ortsteile Märkt und Ötlingen schlecht an die Innenstadt angebunden. Auch in den Abendstunden und am Wochenende fahren wenig Busse. Ein Ausweg könnte die Einrichtung eines Rufbussystems sein. Im Dezember soll im kleinen Wiesental ein Pilotprojekt starten. Auch hierzu hatten die Grünen einen Antrag im Gemeinderat gestellt. Eine Veranstaltung ist im Sommer vorgesehen.