Weil am Rhein Aus 1305 Teilen wird eins

Das Projekt war für alle Menschen offen, die Teilnahme war kostenfrei und anonym möglich. Das Material für die Scherenschnitte wurde im Vorfeld an mehreren Stellen in der 3-Länder-Stadt gratis ausgegeben und auch gezielt an Schulen, Kindergärten sowie Seniorenresidenzen verteilt. Dort wurden auch kostenfreie Workshops zu Erstellung der Scherenschnitte angeboten.