Weil am Rhein Aus der Freude am Spiel gegründet

20 aktive Spieler zählte der Club über viele Jahre hinweg. Obwohl für die Mitglieder der Spaß am gemeinsamen Spiel im Vordergrund stand, traten die Spieler zwei Jahre nach Clubgründung in der Betriebsrunde gegen andere Hobbyfußballer an. Scherer blickt auf die ersten Jahre zurück: „Beim Weiler Postamt gab es damals eine Betriebsfußballmannschaft. Auch einige andere Weiler Firmen hatten Mannschaften.“ So habe man sich zusammengefunden, und dem FC Hobby gelang es in den Jahren 1973 und 1974, den ersten Platz zu belegen. „Das war eine tolle Zeit.“

Gelände gewechselt

1990 wechselte der Club das Gelände. „Die Fußballer von Kleinkems boten uns ihren Platz zum trainieren und für Spiele an.“ 2009 verließen die 20 Spieler schließlich Kleinkems und trafen sich fortan beim TuS Stetten in Lörrach-Stetten.

„2015 waren dann alle Spieler über 60 Jahre und wir wurden allmählich weniger.“ Scherer ist inzwischen der einzige der neun Gründungsmitglieder, der noch beim Club dabei ist. „Nach wie vor treffen wir uns gerne – auch wenn wir nicht mehr allzu häufig den Ball bewegen“, erzählt er. Inzwischen habe man die Treffen zu einem Hobbyhock umfunktioniert und mache gemeinsame Ausflugsfahrten nach Frankreich und in die nähere Umgebung. Zeitweise trafen sich die zehn verbliebenen Mitglieder immer sonntagmorgens in der „Chläbi“, dem Restaurant in Alt-Weil am Bahnhof. Dort, in der „Chläbi“, hatte der Verein auch auf sein 50-jähriges angestoßen. „Unsere Jubiläen haben wir immer gefeiert. Das 25-jährige Bestehen beim ESV 96 in Weil und das ,40-Jährige’ in Stetten.“

Und auch Corona konnte die zehn verbliebenen Clubmitglieder nicht von ihren Treffen abhalten. Scherer: „Nachdem alle geimpft waren, haben wir uns wieder sehr regelmäßig gesehen.“