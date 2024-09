Weil am Rhein: Aus Verpackungsmüll wird Kunst

Knax-Comics haben seit 1974 Millionen von Kindern begeistert und gleichzeitig Finanzbildung vermittelt. Zum 50. Geburtstag hat die Sparkasse Markgräflerland ganz besondere Überraschungen für die Knax-Fans vorbereitet. Neben den schon bereits etablierten Veranstaltungen, wie dem Kinotag, wollte die regional verwurzelte Sparkasse in diesem Jahr in den Sommerferien ein weiteres Glanzlicht anbieten. So lag es nahe, dass die Sparkassen-Finanzgruppe als Förderer der Ausstellung „Transform! Design und die Zukunft der Energie“ in Weil am Rhein die Relevanz des Ausstellungsthemas für einen Workshop nutzte. Gleichzeitig lag der Fokus darauf, den Kindern das Thema der Nachhaltigkeit nahe zu bringen und auf spielerische Weise Wissen zu vermitteln.