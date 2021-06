Weil am Rhein Aus vier Standorten wird schon bald einer

Dass das Familienzentrum aber von einem regen Austausch lebt – dessen sind sich alle Akteure bewusst und ziehen beim geplanten Umzug für den August an einem Strang. Ab dem 24. September soll dann eingeweiht und die neue Begegnungs-, Lern- und Spielstätte eine Woche lang gefeiert werden.

Die Suche nach dem neuen Domizil gestaltete sich alles andere als einfach, beschreibt die Geschäftsführerin, die erstmals 2016 Kontakt zur Wohnbau aufnahm. Die Anfrage der Wohnbau, als Mieter in das neue Quartier einzuziehen, hat das Wunderfitz dankend angenommen und ist seitdem mit den anderen quartiersansässigen Akteuren in Kontakt. Neben der Diakonie-Station Weil am Rhein - Vorderes Kandertal sind im Quartier auch die Villa Eckert und Villa Bauer sowie zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz angesiedelt. Über diese Kontakte entstand auch die Idee, gemeinsame Projekte wie etwa das der „Leih-Großeltern“ in Zukunft in Angriff zu nehmen. „Wenn die eigenen Großeltern zu weit entfernt wohnen, könnte man die Eltern entlasten, indem man Senioren als Leih-Großeltern an die Familien vermittelt“, erklärt Weinmann. Nicht nur für die Kinder und Eltern, sondern auch für die Senioren sei das ein Gewinn.

Die Kosten sind ähnlich

Die Mietkosten für den Neubau liegen nur geringfügig über den bisher gezahlten. Weinmann: „Bisher zahlten wir für drei Häuser – und die Nebenkosten in den Altbauten waren auch nicht gering.“ Jetzt habe man auf rund 400 Quadratmetern genügend Platz, um auch größere Veranstaltungen realisieren zu können. Dennoch stünden einige größere Auslagen an, wie die Einrichtung einer neuen EDV- und Telefonanlage. „Bei der Stadt haben wir Investitionszuschüsse beantragt, die auch bewilligt wurden.“ Die Stadt übernehme einen Anteil der Anschaffungskosten.

Weitere Informationen: Programmerweiterung von September bis Dezember: Interessierte können sich unter www.wufi-weil.de informieren und ein aktuelles Programm einsehen.