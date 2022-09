Weil am Rhein Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein

Weil am Rhein (os). Der Einstieg in das Berufsleben ist ein enorm wichtiger Schritt für junge Menschen. Umso wichtiger ist es, möglichst frühzeitig eigene Talente, Vorlieben und Fähigkeiten zu entdecken und Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben zu knüpfen. All diese Hilfen zur Entscheidungsfindung ermöglicht die Stadt Weil am Rhein mit der bereits 28. Ausbildungsbörse, die am Samstag, 24. September, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Realschule Dreiländereck und im Erdgeschoss des benachbarten Oberrheingymnasiums stattfindet. Rund 2500 Gäste erwartet die Stadt als Veranstalter der 26. Börse in Präsenz nach zwei Jahren der Online-Variante gemeinsam mit den 105 Betrieben, Behörden und Unternehmen sowie Bildungseinrichtungen und Institutionen. Diese werden sich in den beiden Schulen den jungen Besuchern und den sie begleitenden Eltern präsentieren.