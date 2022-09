Weil am Rhein Ausbildungsbörse der Stadt Weil am Rhein

Die Teilnahme an der Weiler Ausbildungsbörse ist für die Betriebe, Unternehmen und Institutionen aus der Region im Dreiländereck eine ideale Plattform auf dem Weg zur Rekrutierung von Berufsnachwuchs. Diese Nachwuchswerbung geschieht an aufwändig gestalteten Ständen, sagen Andrea Steinebrunner und Christoph Braun anerkennend. Begnügten sich die Teilnehmer, von denen einige schon von Anbeginn in den 1990er-Jahren mit dabei waren, einst mit einem Tisch, einer Stellwand und Info-Zetteln, prägen seit Jahren visuelle Präsentationen via Multimedia und praktische Vorführungen das Geschehen. Und es dürfte noch nicht zu Ende sein bezüglich der professionellen, auch digitalen Präsentation in Realschule und Oberrhein-Gymnasium, so Christoph Braun und Andrea Steinebrunner. Denn die beteiligten Unternehmen wissen, dass es gilt, sich gegenüber jungen Menschen offensiv und modern sowie möglichst multimedial und digital darzustellen. Ziel dabei sei auch, den jungen Menschen deutlich zu machen, dass der Ausbildungsbetrieb seinem Nachwuchs einen modernen, zukunftsorientierten Ausbildungsplatz bietet – und darüber hinaus die Chance, nach erfolgreicher Ausbildung beim „Lehrherrn“ weiter beschäftigt zu werden als vor Ort ausgebildeter, kompetenter Mitarbeiter.