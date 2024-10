Weil am Rhein: Ausflüge, Füller und vieles mehr finanziert

Aktionen: Folgende Kosten hat der Förderverein im vergangenen Schuljahr an der Hermann-Daur-Schule in Märkt unter anderem übernommen: Zu Nikolaus haben die Schüler Grättimänner und Clementinen erhalten. Im Januar war die gesamte Schule im Theater in Freiburg – der Förderverein bezahlte die Zugfahrkarten. Des Weiteren übernahm der Verein die Kosten für einen Ausflug der Erstklässler ins Trinationale Umweltzentrum. Auch für den Schachausflug der Klassen zwei und drei bezahlte er die Fahrkarten. Den Viertklässlern finanzierte der Förderverein eine Führung durch Burg Rötteln.

Beim Sommerfest erhielten die Viertklässler als Andenken an die Grundschule traditionell einen gravierten Füller mit diversem Zubehör sowie einem Klassenfoto mit Bilderrahmen. Für den Wandertag der Zweit- und Drittklässler sowie einen Ausflug der Viertklässler übernahm der Verein ebenfalls die Fahrkarten. Wie jedes Jahr haben die Erstklässler vom Jahrgang 2024 ein Schul-T- Shirt erhalten. Außerdem wurden Schulmaterialien wie Mal- und Bastelsachen, Magnete, Material für die Gartenstunde und Projekttage finanziert.