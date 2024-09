Genießer gediegenen Beisammenseins und der Aussicht vom Rebdorf Ötlingen über die Basler Bucht treffen sich am Sonntag, 22. September, beim Herbsthock bei der Feuerwehr in Ötlingen. Dem Hock voraus geht um 10.30 Uhr ein Gottesdienst auf dem Kirchplatz vor der St.-Gallus-Kirche unter Leitung von Pfarrerin Bertina Müller. Danach, etwa ab 12 Uhr, besteht Gelegenheit, sich auf der Kirchterrasse oder im Schatten der Kastanien niederzulassen, informiert Tobias Enderlin, Kommandant der Abteilung Ötlingen der Feuerwehr Weil am Rhein. Die Feuerwehr bewirtet mit einem vielfältigen Angebot, von Schwinsprägel über Flammwaie bis zu Schnitzel mit Pommes. Für Kaffee und ein reich gedecktes Kuchenbüffet sorgt der Singkreis Ötlingen. Der örtliche Kindergarten macht Waffeln und ab 14 Uhr gibt es Kinderrundfahrten in einem Löschfahrzeug der Feuerwehr.