Weil am Rhein: „Ausgebrannt“ vom Engagement

Wir denken darüber nach, die Kleiderkammer in Haltingen wieder aufzumachen. Der Bedarf besteht. Angesichts der wenigen Helfer müsste das aber niederschwellig geschehen, etwa einmal in der Woche. So professionell wie in den Jahren 2015 bis 2018 können wir nicht mehr agieren. Damals waren wir insgesamt für alle Aktionen an die hundert Personen, heute sind es weniger als 20, die den harten Kern bilden.

Wie erklären Sie sich den Rückgang?

Es hat während der Corona-Pandemie begonnen und ist dann so geblieben: Die Leute fühlen sich „ausgebrannt“ vom ehrenamtlichen Engagement. Viele benötigen auch mehr Zeit für sich und ihre Familien.

Das klingt nach Frust...

Ich kann das gut verstehen. Es gibt auch bei mir immer wieder Momente, in denen ich mich frage: Will ich das überhaupt? Es ist kein Ende in Sicht, und man hat den Eindruck, dass es keine Verbesserungen gibt. Es kann schon nerven, wie manche Dinge gehandhabt und administrative Abläufe oft noch erschwert werden.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Ja. Um einen Antrag auf Bleiberecht zu stellen, müssen die Flüchtlinge vorweisen, dass sie den Test „Leben in Deutschland“ absolviert haben. Bei der Volkshochschule gibt es einen Prüfungstermin. Dort darf aber der Test nicht ausgewertet und die Bescheinigung nicht ausgestellt werden. Die ausgefüllten Bögen müssen an die Zentralstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg geschickt werden. Wenn Sie Glück haben, bekommen Sie nach drei bis fünf Monaten das Ergebnis! Die Politik sagt, dass Asylverfahren beschleunigt werden sollen. Ich sehe das nicht. Dabei möchte ich betonen: An den lokalen Behörden liegt das nicht. Sie geben ihr Bestes. Aber wo man vor sieben Jahren noch pragmatisch war, ist man heute konfrontiert mit Komplexität, Unklarheiten und Warten auf Entscheidungen vom Bamf.

Wie sieht es mit den Flüchtlingen aus, die schon länger hier sind?

Auch für die gibt es Hürden. So wird für bestimmte Anträge, zum Beispiel für die Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 25b eine Sprachnachweis mündlich auf dem Niveau A 2 verlangt. Wie soll man das beweisen? Es gibt keine zertifizierte, nur mündliche A 2-Prüfung. Es gibt auch keine offizielle Vorbereitung dafür. Die meisten, die in den Jahren 2015 bis 2017 gekommen sind, arbeiten schon. Wer Vollzeit arbeitet, kann unter der Woche keinen Deutsch- oder Integrationskurs besuchen. Am Wochenende gibt es keinen.

Wie könnte es denn jetzt weitergehen?

Wir würden gern wieder mehr machen, mit mehr Helfern. Eine unserer Visionen war, dass viele Flüchtlinge jemanden haben, der sich um sie kümmert. Das ist nur noch in einem sehr engen Rahmen möglich. Für die Flüchtlinge, die nicht aus der Ukraine kommen, gab es ein Begegnungscafé, ein Frauencafé, aber auch Aktionen wie „WatchTogether“ im Kesselhaus. Dort gab es Filme in Originalsprachen wie Afghanisch, danach noch Fingerfood und Getränke, um sich auszutauschen. Die Idee war, dass man sich trifft, um etwas Schönes miteinander zu erleben. Das würden wir im kommenden Jahr gern wieder aufgreifen.

Was motiviert Sie, sich für Flüchtlinge zu engagieren?

Durch meinen Beruf war ich selbst vor meinem Eintritt in den Ruhestand 2018 viel in anderen Ländern unterwegs. Dort wurde ich immer gut aufgenommen. Für mich war klar: Es ist Zeit, mal etwas zurückzugeben.

Wer gerne mithelfen möchte, etwa bei der Kleiderkammer, kann sich per E-Mail an mb.willkommenskreis@web.de richten.

Monika Bieber

Die Rheinländerin,

Jahrgang 1956, hat Agrarwissenschaften in Bonn studiert und dort auch promoviert. Seit 1984 lebt sie in Weil am Rhein. Beruflich war sie im Bereich der Tierernährung tätig.

Wichtig

sind ihr ihre Kinder, die Enkelinnen und ein sozialengagiertes Leben mit Freunden.