Weil am Rhein Ausgediente Saugroboter kreieren ein Kunstwerk

Nach der Eröffnung durch die Stadtmusik Lörrach, die am 5. Mai in St. Maria in Haltingen zum „Klangbad in der Kirche“ eingeladen hatte, und dem sehr gut besuchten Abend „Rock, Barock und Kunst“ am 14. Mai in der Lebenshilfe in Lörrach findet heute die letzte Veranstaltung des Kultur-Mai statt. Dieses gemeinsame Projekt der beiden Städte wird in diesem Jahr als Alternative zur Kulturnacht angeboten.