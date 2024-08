Weil am Rhein: Ausgelassen die Natur entdecken

Und die Kinder hört man auch lautstark, wenn sie um die Ecke kommen. Denn auf ihrem Weg zum Grashüpfer-Sammeln und Vogelnest-Bauen singen die Teilnehmer – mal ganz, ganz leise und mal ganz, ganz laut. Ganz pragmatisch trennt Angelika Dölle-Wichmann, Leiterin der Ferienbetreuung in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Wunderfitz, die Gruppe dann in zwei Hälften. Der vordere Teil geht in den Wald, der hintere bleibt an der Wiese neben dem Hadid-Bau.

Dort dürfen die Abenteurer erst einmal Boxen – natürlich mit Luftlöchern – mit Gras und Stöcken auslegen, und dann heißt es, so viele Grashüpfer wie möglich zu fangen. Die dienen dann als Vorlage für die kleinen Künstler. Denn jeder soll einen malen und die besten drei werden prämiert. Davor allerdings versetzen sich die Kinder in die Rolle der Insekten. Wie finden die fast blinden Tiere eigentlich ihre Partner, stellt sich dabei als Frage. So wird einem Teil der Kinder die Augen verbunden, die anderen machen mit selbstgeschnitzten Ratschen auf sich aufmerksam.