Weil am Rhein Aussicht auf mehr Ruhe

Jüngst habe er von guten Nachrichten für Friedlingen gehört, sagte Andreas Rühle (UFW) kürzlich in der Sitzung des Gemeinderats. Verbunden war seine Aussage mit einer Anfrage an die Verwaltung, ob die Pläne für das Gleis auf Schweizer Seite direkt an der Grenze zu Friedlingen, die seine Aufmerksamkeit erregt hatten, auch im Weiler Rathaus bekannt seien. Dies sei der Fall, bestätigte die Verwaltung. Hintergrund von Rühles Bemerkung sind Pläne, nach denen sich die Bahn im Kleinhüninger Hafen neu organisiert und die Gleislänge reduziert werden soll. Das könnte – Stand jetzt – dazu führen, dass das nördliche Gleis in unmittelbarer Grenznähe künftig nicht mehr gebraucht und stillgelegt wird.