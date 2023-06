Weil am Rhein Ausstellung bei Galerie Stahlberger

Während Czichon seit langem zum Stamm der Künstler der Galerie gehört, wird mit Joseph Egan auch ein neuer Künstler zu sehen sein, teilt Galeristin Ria Stahlberger mit. Er ist 1952 in Scranton, Pennsylvania, USA, geboren und hat bei Robert Ryman studiert. Seine Werke waren bereits 2002 im Rahmen einer Einzelausstellung mit dem Titel „Colours in the World“ im Markgräfler Museum Müllheim zu sehen.

Auch Werke Czichons, geboren 1952 in Pokój, Polen, waren dort im Jahr 2014 in der Schau „ Kunstorte“ zusammen mit solchen von Franz Bernhard zu sehen. Czichon hat an der Staatlichen Akademie der Künste in Karlsruhe bei Herbert Kitzel studiert. Die Eröffnung findet am Freitag, 23. Juni, von 19 bis 21.30 Uhr statt. Volker Bauermeister aus Emmendingen wird eine Einführung geben. Geöffnet ist die Galerie dienstags bis samstags, 16 bis 18 Uhr, und nach Vereinbarung.