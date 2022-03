Weil am Rhein - Auf Einladung des Kunstvereins Weil am Rhein bietet der in Lörrach aufgewachsene und heute an der Hochschule, Institut des Beaux Arts de Besançon/Frankreich lehrende Rainer Oldendorf in der Städtischen Galerie Stapflehus in Weil am Rhein einen Einblick in sein Kunstschaffen. Die Vernissage findet am Samstag, 19. März, 18.30 Uhr, statt. Oldendorf war Teilnehmer der documenta 14 und wird von der Galerie Erna Hecey in Luxembourg vertreten.