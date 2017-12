Weil am Rhein Authentisch und mit viel Hingabe

Von Gerd Lustig

Weil am Rhein. Viel besser hätte der Jahresabschluss im Kesselhaus nicht sein können. Unter ein abwechslungsreiches Jahr setzte jetzt die „Juice Cocker Band“ den gleichsam fulminanten wie eindrucksvollen Schlusspunkt. Und das bedeutete: Die Vier-Mann-Combo aus dem Schwäbischen ließ den leider bereits verstorbenen Joe Cocker lebendig werden.

Und wie: Authentisch, mit viel Hingabe und ziemlich nah am musikalischen Original bescherten die Musiker um Sänger Mario (Juice) Maucher einen besonderen Abend. Und keine Frage: Es durfte getanzt werden – wenn auch ausschließlich diese Chance von der Damenwelt ergriffen wurde.

Aber gleich vorweg: Der knapp dreistündige Abend avancierte zu einer wundervollen Hommage an jenen Joe Cocker, der die Musikwelt mit so vielen großen und bleibenden Hits und Klassikern beglückte. Das Wichtigste natürlich dabei: Sich der Stimme des Sängers aus England so anzunähern, dass es tatsächlich noch Joe Cocker sein könnte. Doch keine Sorge, dieser Mari Maucher präsentierte sich als echtes Phänomen.

Schon vom ersten Ton an hatte er die Besucher auf seiner Seite. Die ungelenken Bewegungen und sein souliger Gesang kommen dem des englischen Star sehr nahe. Mit Hits „Unchain my heart“, „Hard knocks“, „You can leave your hat on“, „Civilized man“, „Summer in the city“, „Alright“, „Don’t let me be missunderstood“, „Respekt yourself“ sowie am Ende auch das großartige „With a little help from my friends“ zog der sympathische Bursche alle Register – und legte mit seinen musikalischen Streitern einen astreinen Auftritt auf die Bühne, als da wären Franky Guitar (Gitarre, Gesang), Ralf „McBrui“ Breimayer (Schlagzeug, Gesang) und Jo Sulz (Keyboard, Bass Gesang).

Da werden unzählige Hits und große Songs wunderbar interpretiert. Diese Band serviert souverän die Originale mit tollen Arrangements, musikalischer Dynamik und abwechslungsreichen Soli. Ein ums andere Mal glänzt Franky mit virtuosem Spiel an der Gitarre, dann wieder liefert Jo Sulz einen wunderbaren Klangteppich, während im Hintergrund Ralf Breimayer für mächtig Groove und Rhythmus sorgt.

Der Star der Band ist gleichwohl Sänger Maria Maucher. Der Typ lebt förmlich diesen Joe Cocker. Er schafft es scheinbar mühelos, Emotion und Leidenschaft von Cocker auf die Bühne zu bringen und in den Raum zu projizieren. Mal zittert er sich in leicht linkischen Bewegungen durch die Songs, dann wieder scheint es, als wolle er den Mikrofonständer zumindest leicht verbiegen.

Und als sich die Band letztlich mit dem Sing „Heart over mind“ als dritte Zugabe verabschiedet, war noch dem letzten „Kesselhaus“-Besucher klar: Das war in der Tat ein klasse Konzert. Zu verdanken hatte diesen Abend das Weiler Publikum im Übrigen dem Trompeter Kai Trimpin, der die „Juice Cocker Band“ schon für „Rock am Rhy“ verpflichtet hatte. Dass die Jungs nun in kleiner Besetzung ins „Kesselhaus“ kamen, focht niemanden an.