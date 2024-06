Ein Auto hat am Mittwochabend um 19.25 Uhr auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein gebrannt. Ein Autofahrer befuhr die Brücke, von Frankreich kommend, und stellte während der Fahrt fest, dass es aus dem Motorraum brannte. Zeugen meldeten einen lauten Knall und starke Rauchentwicklung.