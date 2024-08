Ein Auto ist am Montag gegen 14.30 Uhr in Haltingen am Ortsausgang Richtung Eimeldingen ausgebrannt. Während der Fahrt hatte der 52-jährige Autofahrer Brandgeruch wahrgenommen und angehalten. Er erkannte einen Feuerschein aus dem Motorraum, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug ab. Es brannte jedoch vollständig aus. Der Sachschaden liegt bei rund 30 000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Wrack. Eine technische Brandursache ist laut Polizei wahrscheinlich.