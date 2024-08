Weil am Rhein: Auto durchbricht Brückengeländer

Ein Fahrzeug hat im 90-Grad-Winkel das Geländer der Weiler Palmrainbrücke durchbrochen. Die Motorhaube hing anschließend in der Luft. Der Vorfall hat sich am Mittwoch kurz vor 14 Uhr auf der deutschen Seite ereignet, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit. Aussagen, wie es dazu gekommen ist, konnten noch keine getroffen werden. Die Polizei prüfe die Umstände, heißt es. Zwei Personen befanden sich in dem Auto, sie wurden leicht verletzt.