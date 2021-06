Weil am Rhein Auto fährt Rad mit Kinderanhänger um

Weil am Rhein-Haltingen - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 10.40 Uhr in der Großen Gaß in Haltingen gekommen. Der 85-jährige Fahrer eines Kleinwagens geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort eine entgegenkommende 33-jährigen Radfahrerin um, welche in ihrem Fahrradanhänger ihre beiden vierjährigen Zwillinge mitführte. Das Fahrrad wurde am Vorderrad überrollt und mehrere Meter zurückgeschleift.