Ein Auto wurde am Montag, 29. April, zwischen 15 und 16 Uhr, im Rheincenter-Parkhaus in Weil am Rhein-Friedlingen aufgebrochen. An dem schwarzen Renault mit französischem Kennzeichen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Zwei Handys wurden daraus gestohlen, berichtet die Polizei. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797 0, entgegen.