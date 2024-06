Ein 23-Jähriger hat am Samstag gegen 22.25 Uhr die Friedensbrücke (Hauptstraße) in Richtung Friedlingen befahren und ist in der Kurve nach der Brücke, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, mit seinem Auto ins Schleudern gekommen. Im weiteren Verlauf kam er laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Autofahrer. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst wollte er selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf etwa 45 000 Euro geschätzt.