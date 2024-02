Weil am Rhein: Autos mit Eisenstange beschädigt

Einen Mann, der vermutlich mit einer Eisenstange mehrfach auf einen geparktes Auto schlug, meldete eine Zeugin der Polizei am Freitag gegen 1.30 Uhr. Der Mann sei mit einem Fahrrad in Richtung Ortskern geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei einer Nachschau in der Bodenseestraße konnten weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Teilweise wurden an den Wagen Außenspiegel abgeschlagen, beziehungsweise die Karosserie zerkratzt. Bislang sind der Polizei sieben beschädigte Autos bekannt. Zu dem Unbekannten ist nur bekannt, dass es sich um einen jungen schlanken Mann gehandelt haben soll. Er trug einen schwarzen Hoodie und flüchtete auf einem Herrenfahrrad.