Weil am Rhein Bad vor großen Herausforderungen

Allerdings ist Mattis Blick in die Zukunft, ebenso wie seine Stimmung am Redaktionstelefon, alles andere als rosig. Sorgen machen ihm die steigenden Energiepreise. Und auch die Personalsituation sei weiterhin katastrophal. Sprich: Es fehlt im Laguna weiterhin an Mitarbeitern. Es sei schwierig, unter den gegebenen Konditionen Personal zu finden. Die Grenznähe und die damit verbundene Möglichkeit, in der Schweiz zu arbeiten, machen es nicht leichter, so Matti. Umso größere Bedeutung komme vor diesem Hintergrund der aktuellen Belegschaft des Laguna zu. Ein großes Lob gehe an die Mitarbeiter, durch die der Betrieb aufrechterhalten wird, sagt Matti.