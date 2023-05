Weil am Rhein „Baden in Blut“: Es wird wieder laut

15 Bands an zwei Tagen

Wie im Vorjahr treten 15 Bands an zwei Tagen auf, sechs am ersten Tag und neun am zweiten: The Prophecy 23, Lacrimas Profundere, Saor, Benighted, Samael und Paradise Lost bringen am Festival-Freitag die Bühne zum Beben, am Samstag folgen Mayflower, Godslave, Aephanemer, Sulphur Aeon, Demonical, Illdisposed, Soen, Dark Funeral und Dark Tranquillity. Die Metalcore-Band Mayflower hatte Mitte Januar den „Blood Battle Bandcontest“ im Alten Wasserwerk in Lörrach gewonnen und sich somit ihren Auftritt beim „Baden in Blut“ gesichert. Sie wurden von einer Jury und dem Publikum zum besten Regional-Act gekürt.

„Musikalisch setzen wir seit vielen Jahren auf eine breite Mischung aus internationalen Top-Acts der Metalszene“, erklärt Hamel zur Auswahl der Gruppen. „Besonders stolz sind wir, mit den Tagesheadlinern wirkliche Kult-Acts dabei zu haben, die in der Szene noch immer topaktuell sind und ein großes Standing haben.“