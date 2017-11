Weil am Rhein Badminton-Leistungscamp mit dem ESV Weil zusammen verwirklicht

Seit über einem Jahr bietet die „Nicole Grether Badminton Academy“ in den Schulferien Badminton-Camps für Kinder und Jugendliche an, welche zum einen Leistungsscamps für Vereinsspieler sind, zum anderen aber auch Camps für Kinder, die keine Vorkenntnisse im Badminton haben und es lernen möchten. In den Herbstferien fand zum ersten Mal ein Leistungscamp in Weil am Rhein statt. In Kooperation mit dem ESV Weil, von welchem auch Spieler anwesend waren, wurden Vereinsspielern zusätzliche Trainingseinheiten geboten, so dass sie sich an drei Tagen sechs Stunden lang „auspowern“ konnten. Academy-Trainer Günther Huber, der aus Weil kommt, stellte ein abwechslungsreiches Programm zusammen und erzählte den Teilnehmern, auf was es im Badminton ankommt und wie man trainieren muss, um besser zu werden. Mit Nicole Grether, zweifache Olympiateilnehmerin und Rekordnationalspielerin aus Schopfheim, stellt die Academy ein Team, von deren Erfahrungen als Weltklasse-Trainer und ehemaliger Weltklasse-Spielerin, man profitieren kann.

Das nächste Leistungscamp für Vereinsspieler wird voraussichtlich in den Winterferien vom 3. bis 5.Januar stattfinden. Wer fit ins neue Jahr starten möchte, findet weitere Infos unter Academy auf www.ng-sportscompany.com. Foto: zVg