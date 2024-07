Weil am Rhein: Bäume für CO2

Die errechneten Emissionen werden durch den Einkauf von Zertifikaten kompensiert. Naturenergie wähle, wenn möglich, Projekte in Deutschland und in direkter, regionaler Nähe aus. Für die Kompensation wurde 2024 das Projekt „Klimaschutzprojekt + Baumpflanzung, 1 t CO + 1 Baum, International + Deutschland“ unterstützt, aber auch unterschiedliche Projekte in Übersee. „Bereits 2012 haben wir mit dem oben geschilderten Vorgehen und Partner das Kieswerk-Open-Air unterstützt“, führt die Pressesprecherin weiter aus. Konkret sei damals für die Kompensation der Emissionen das Projekt „Wasserkraft, Renun, Indonesien“ unterstützt worden. Damals seien keine Projekte mit regionalem oder nationalem Bezug zur Kompensation verfügbar gewesen, fügt sie hinzu. „Die Kompensation der Emissionen ist nicht jedes Jahr erfolgt, denn unsere Sponsoringleistung wurde über die Jahre unterschiedlich gestaltet“, hält Yoo fest.