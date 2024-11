Weil am Rhein: Bäume schützen Natur und schaffen Lebensräume

In vielen Gruppenstunden diskutierten die Scouts und CVJM-Mitglieder, wie sie zur Bewahrung der Natur beitragen können. Streuobstwiesen bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen wertvollen Lebensraum und laden Besucher am Tüllinger Berg zur Erholung ein, schreibt Silvia Schneider in ihrem Vereinsbericht. Diese sind Brut- und Nahrungsstätte für seltene Vogel- und Fledermausarten sowie Lebensraum für eine Vielzahl an Insekten, insbesondere auf artenreichen Wiesen, die unter den Obstbäumen durch schonende Nutzung entstanden sind.

Das langjährige CVJM-Mitglied Jürgen Walliser stellte für das Projekt eine Wiese zur Verfügung, auf der bereits viele tote Obstbäume und einige alte, erhaltenswerte Exemplare standen. Im nächsten Schritt wurde Kontakt zum Trinationalen Umweltzentrum (Truz) in Weil am Rhein aufgenommen, dessen Mitarbeiter sofort zur Unterstützung bereit waren. Zunächst musste jedoch das verwilderte Grundstück vorbereitet werden. Bernhard und Elke Scharf, Freunde und Unterstützer des Vereins, übernahmen diese Aufgabe und befreiten die Wiese in rund 70 Arbeitsstunden von Brombeerhecken, wilden Büschen, morschen Ästen und totem Holz. Die entstandenen Totholzhaufen dienen als Lebensraum für Tiere.