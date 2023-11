Ideenworkshops

In mehreren Ideenworkshops im März hatten Anwohner Vorschläge erarbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Die Ergebnisse hat die DB in vier Gestaltungsentwürfen zusammengefasst. Anfang November wurde die Nachbarschaft über eine Postkarte zum Abstimmen aufgefordert. Der Entwurf mit der realistischen Baumlandschaft setzte sich gegen drei weitere Motive durch: historische Bilder, regionale Landschaftsmotive und eine gezeichnete Baumlandschaft.

Das Projekt ICE-Boxenstopp Haltingen befindet sich derzeit im Planfeststellungsverfahren. Nach Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses könnte der Bau im Herbst 2024 mit den Vorarbeiten beginnen. Die Errichtung der Schallschutzwände ist für Frühling 2025 vorgesehen, die Inbetriebnahme des Projekts für 2026.