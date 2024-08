Weil am Rhein: Bäume und Pflanzen der Stadt sind noch saftig

Die Stauden, die das Team unter anderem im April gepflanzt hat, könnten sie etwas vernachlässigen. Einmal die Woche gießen reiche, damit diese nicht austrocknen. Ausnahme sei das Beet an der Bayerstraße. Dessen Stauden mussten erst einmal gegossen werden, da das Beet mit Split abgedeckt ist. In anderen Beeten sei es aber nicht möglich, eine solche Splitschicht aufzubringen, da bei ihnen die Humusschicht mit dem Boden abschließt.

Jeden Tag gießen

Der Wechselflor müsse dagegen täglich gegossen werden. Ende September, Anfang Oktober werde hier der Sommerflor durch den Herbst-/Winterflor ersetzt. Dann werden unter anderem Veilchen und Bellis (Gänseblümchen) zu sehen sein, die mit Gräsern aufgefüllt werden, erklärt Uhrig. „In diesem Jahr hatten wir mehr Blumenwiesen“, berichtet der Leiter der Stadtgärtnerei. „Nicht alle sind geglückt.“ Es habe zwar überall etwas geblüht, aber zwei der vier Beete sahen nicht so aus, wie sie hätten aussehen sollen. In dem Beet in Haltingen war das Gras schneller und hat so einige Blumen verdrängt, und in dem Beet im Läublinpark hat die Vogelmiere die Keimung überwuchert. Das Team der Stadtgärtnerei hat zwar gejätet, aber das sei schwierig gewesen. „Im kommenden Jahr versuche ich es mit einer anderen Mischung. So schnell gebe ich nicht auf“, sagt Uhrig.