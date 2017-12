Weil am Rhein Bäume zwischen Märkt und Haltingen umgestürzt

Das Unwetter in der Nacht zum gestrigen Donnerstag ist in Weil am Rhein noch glimpflich ausgegangen. Im Stadtgebiet hat der Sturm Blumenkübel umgeworfen und Äste an den Bäumen abgerissen, außerdem wurden in Haltingen an der Heldelinger Straße Verkehrsschilder umgerissen. Deswegen musste die Haltinger Feuerwehr um 5.45 Uhr ausrücken, außerdem war der Einsatz der Wehrleute auf der Verbindungsstraße zwischen Haltingen und Märkt notwendig, da umgestürzte Bäume die Straße blockierten. Auch der Betriebshof (Foto) war bei den Aufräumarbeiten bis gegen 9.30 Uhr auf der gesperrten Straße im Einsatz.

Unabhängig vom Unwetter war die Feuerwehrabteilung Stadt, wie Pressesprecher Markus Utke auf Nachfrage sagte, gegen 7.30 Uhr an der Gemeinschaftszollanlage im Einsatz. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Foto: Siegfried Feuchter