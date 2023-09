Weil am Rhein Bahnausbau macht Fortschritte

Ende 2028 sollen die Bauarbeiten beendet sein und die Gesamtinbetriebnahme stattfinden, informiert eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie erklärt, was in den vergangenen Monaten vollendet wurde, und was noch getan werden muss: So ist das Überwerfungsbauwerk Haltingen fertiggestellt worden. Dort soll künftig der Nahverkehr unter den anderen Gleisen durchgeführt werden. Südlich Haltingens wurde eine sechsgleisige Gleisgruppe zum Abstellen von Güterzügen errichtet, die demnächst in Betrieb gehen wird.