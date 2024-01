Weil am Rhein: Bahnstreik zwingt Logistikunternehmen zum Handeln

Der Tarifkonflikt der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) mit der Deutschen Bahn ist noch nicht ausgestanden. So bestreikt die GDL verschiedene Bahnunternehmen von Mittwoch, 24. Januar, 2 Uhr, bis Montag, 29. Januar, 18 Uhr, länger als bisher. Der Streik zwingt auch Logistikunternehmen in Weil am Rhein zum Handeln. „Wir sind extrem betroffen“, sagt Ralf Albrecht, einer von drei Geschäftsführern von Acito Logistics mit Sitz in Weil. Es sei absehbar, dass Containerzüge von Hamburg nach Basel nicht regulär fahren können. „Das gibt Verzögerungen noch und nöcher.“