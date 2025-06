In der Alten Straße in Friedlingen hat am Freitag eine Baracke gebrannt. Die städtische Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein wurde um 12.57 Uhr aufgrund der weithin sichtbaren Rauchentwicklung alarmiert. Vor Ort stellte sich als Quelle des Rauchs die in Flammen stehende Baracke heraus. Die Brandbekämpfung wurde umgehend eingeleitet, zur Unterstützung wurden die Abteilung Haltingen und die Feuerwehr Lörrach nachalarmiert. Gegen 13.39 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Für die Nachlöscharbeiten wurde ein Bagger nachgefordert. Im Einsatz waren rund 50 Kräfte der Feuerwehren, ein Rettungswagen, zwei Polizei-Streifen und der DRK-Ortsverein Weil-Haltingen mit insgesamt 15 Fahrzeugen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Eine Brandursache ist bislang nicht bekannt, teilt die Feuerwehr mit.