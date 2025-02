Das Fachgeschäft aus der Unternehmensgruppe Dr. Eckert schließt sein Geschäft am Montag in der Einkauf-Insel. Dann findet der Umzug in die neuen Räume auf der anderen Straßenseite statt. Am neuen Standort in der Dreiländergalerie bietet der Filialist laut Pressemitteilung auf rund 60 Quadratmetern Verkaufsfläche eine unverändert große Auswahl an Tabakwaren, alternativen Produkten, Zubehör und Accessoires an. Zudem umfasst das Sortiment Presseprodukte und Lotto. Filialleiterin Anina Lupberger und ihr Team sind dort künftig von Montag bis Freitag, 10 bis 20 Uhr, und am Samstag, 9.30 bis 20 Uhr, für ihre Kunden da. Barbarino übernimmt in der Dreiländergalerie die bisherigen Geschäftsräume des PWV-Formats BOX. Der bisherige Betreiber der BOX-Filiale in Weil setzt seine Zusammenarbeit mit der PWV an anderen Standorten in der Region fort.