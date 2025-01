Um für einen reibungslosen Zugverkehr in der Grenzregion zwischen Haltingen, Weil am Rhein und Basel auf der wichtigen europäischen Nord-/Südachse zu sorgen, baut die Deutsche Bahn seit Anfang 2024 auch die Schienen-Infrastruktur im Bereich des Weiler Bahnhofs um. So erhalten zwischen Haltingen und der Grenze zur Schweiz Güter-, Fern- und Nahverkehr jeweils zwei eigene Gleise.

Neu sortierte und gekürzte Gleise

Der Bahnhof in Weil am Rhein wird an die neue Trassenführung angepasst. Dafür werden die Gleise und Bahnsteige neu sortiert und ehemalige Abstellgleise für lange Güterzüge gekürzt. Die DB baut den Bahnhof zu einem reinen Personen- und Durchgangsbahnhof um. Die Arbeiten befinden sich seit Anfang Mai in der zweiten Bauphase. Dabei erneuert die DB nach und nach die Gleise 3 bis 5 inklusive Oberleitungsanlage.