Weil am Rhein: Basteln und spielen in den Pfingstferien

Gemeinsam in die geheimnisvolle Welt der Safaritiere eintauchen: Das können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in den Ferien, wenn der Spielbus der Stadtjugendpflege wieder Station in Weil am Rhein macht. Erstmals gibt es das offene, kostenlose Angebot in diesem Jahr auch in den Pfingstferien, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.