Weil am Rhein: Bauarbeiten bringen Vollsperrungen mit sich

Die umfangreichen Arbeiten beginnen ab dem 30. September mit den ersten beiden Bauabschnitten. Um die Baumaßnahme schneller voranzubringen wird mit zwei Bautrupps aus zwei Richtungen gearbeitet. Los geht es im Osten in der Adolf-Glattacker-Straße (ab der Einmündung Gustave-Fecht-Straße) und der Ludwig-Keller-Straße sowie im Westen in der Geffelbachstraße (ab Einmündung Müllheimer Straße). Die Arbeiten werden in den einzelnen Bereichen in kleinere Abschnitte unterteilt. Sprich: Die Baustelle wandert.

Vollsperrungen an den jeweiligen Bauabschnitten

Aufgrund der Platzverhältnisse und der Lage der Leitungen ist die Umsetzung der Baumaßnahme nur mittels Vollsperrungen möglich. Die Vollsperrungen werden Bauabschnittsweise stattfinden. Die Privatgrundstücke sind zu Fuß erreichbar und die erforderlichen Rettungswege werden sichergestellt. Die Entsorgung des Mülls wird zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Bauabschnitt zwei startet voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres und umfasst die Kantstraße (von der Humboldtstraße herkommend) und die Leimgrubenstraße (Start in Höhe Breslauer Straße).