Weil am Rhein: Baubeginn könnte im Juni sein

Bürgermeister Lorenz Wehrle erinnerte in der gemeinsamen Sitzung des Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschusses sowie des Bau- und Umweltausschusses am Dienstagabend an die Kostenschätzung zum Vorentwurf vom 2. April, die bei knapp 9,4 Millionen Euro lag. Die Kostenberechnung der Architekten-Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Jürgen Moser und Frank Hovenbitzer, liegt nun bei knapp 9,5 Millionen Euro (Stand 12. September). Es handele sich um „fast eine Punktlandung“, freute sich Claudio Bergermann, Leiter des Amts für Gebäudemanagement und Umweltschutz.