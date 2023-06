Weil am Rhein Bauen, designen und pflanzen bei Vitra

Führungen

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts bieten Schrebergärten Erholung im Grünen und die Möglichkeit zum Anbau von Gemüse. Die Nachfrage steigt – doch auch vonseiten der Bauwirtschaft. Bei einem Rundgang durch die Gartenkolonie am Hörnli erläutert Karin Kook, Leiterin Freizeitgärten und Gartenberatung beim Kanton Basel Stadt, die heutigen ökologischen und sozialen Funktionen und stellt neue Konzepte vor. Einige Gärtner laden in ihren Garten ein und erzählen ihre Gartengeschichten. Der Austausch kann im Anschluss in einem Gartenlokal fortgeführt werden. Die Führung „Am Gartenzaun: Begegnungen im Garten“ findet in Kooperation mit der Wüstenrot Stiftung am Samstag, 24. Juni, ab 14 Uhr bei den Freizeitgärten am Hörnli, Basel, statt. Der Eintritt ist frei, die Anmeldung per E-Mail an events@design-museum.de möglich.