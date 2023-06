Weil am Rhein Baum stürzt auf Hauseingang

Im Einsatz waren alle Abteilungen der Weiler Feuerwehr, insgesamt rund 60 Kräfte, schätzt Utke. Diese hätten sich natürlich nicht zeitgleich, sondern nacheinander um die verschiedenen Einsätze gekümmert – die Haltinger Floriansjünger in Haltingen, die Ötlinger in Ötlingen, bevor man sich später noch gegenseitig unterstützte, erläutert der Feuerwehrsprecher.

Mit der Säge am Werk Foto: zVg

Einsätze kosten viel Kraft

„Das war jetzt ziemlich viel die ganze Woche“, meint Utke. Seit Donnerstag vergangener Woche seien die Kameraden in Weil ordentlich gefordert gewesen – beispielsweise durch die beiden Gefahrguteinsätze am Umschlagbahnhof (wir berichteten). Insgesamt stehen in dieser Woche unterm Strich 55 Einsätze für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Zur Einordnung: Im gesamten Jahr 2022 wurden die Weiler Floriansjünger zu 422 Einsätzen gerufen.

Deshalb hat die Wehr auch am Freitagmittag „schweren Herzens“ mitgeteilt, sich nicht am Blaulichttag am heutigen Samstag auf der Weiler Einkauf-Insel beteiligen zu können. Die Einsatzkräfte bräuchten eine Pause, um sich zu erholen. Die mehreren größeren Einsätze hätten sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch genommen.

Der DRK-Ortsverein Weil-Haltingen freue sich aber dennoch, die Besucher zu seinem Programm willkommen zu heißen.