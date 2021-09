Weil am Rhein Baumaßnahmen auf der A 5 bis zum Dezember

Die etwa ein Kilometer lange Baumaßnahme beginnt unmittelbar nach dem Grenzübergang Weil am Rhein in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Fahrbahndecke wird auf der Zufahrtspur erneuert, die von der Rastanlage zurück zur A 5 führt. Diese Spur kann dann nicht mehr zur Ausfahrt an der Anschlussstelle Weil am Rhein-Ost genutzt werden.

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird die Baustelle in zwei Abschnitten abgewickelt. In der ersten Bauphase fallen Arbeiten im Zufahrtsbereich zur Ausfahrt an der Anschlussstelle Weil am Rhein-Ost an. Während dieser Bauphase steht dem Verkehrsteilnehmer auf der A 5 im Baustellenbereich ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das Ausfahren an der Anschlussstelle Weil am Rhein-Ost wird nicht mehr möglich sein. Es muss auf die eingerichtete Umleitungsstrecke ausgewichen werden. Das Einfahren an der Anschlussstelle Weil am Rhein-Ost bleibt weiterhin möglich.