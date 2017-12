Weil am Rhein Baurechtsabteilung eine Woche geschlossen

Weil am Rhein. Die Baurechtsabteilung der Stadt Weil ist vom 11. bis 15. Dezember aus organisatorischen Gründen nicht erreichbar. In dieser Zeit stehen die Mitarbeiter für Termine und telefonische Auskünfte nicht zur Verfügung. Die Sachbearbeitung bei der Baurechtsabteilung wird in dieser Woche jedoch nicht unterbrochen. Soweit Anträge eingereicht oder Unterlagen abgegeben werden sollen, werden diese an der Infothek des Rathauses entgegengenommen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ab Montag, 18. Dezember, ist die Baurechtsabteilung wieder zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung erreichbar.