Weil am Rhein Baustart an der Blauenstraße könnte Ende des Jahres sein

Stadtbauamtsleiter Christian Renner wies im Bau- und Umweltausschuss in einem kurzen Exkurs zum Thema städtebauliche Dichte darauf hin, dass es in Weil fast alle Bebauungsarten gibt – vom Einfamilienhausgebiet bis zum Hochhaus, lediglich die geschlossene Blockrandbebauung ist in der 3-Länder-Stadt nicht zu finden. Mit Blick auf den Standort an der Friedlinger Blauenstraße wies er darauf hin, dass sich in der Umgebung bereits bis zu fünfgeschossige Gebäude (plus Attika) befinden, zudem das Parkdeck der Firma Endress+Hauser.

Vorgaben unterschritten

Im Bebauungsplan ist eine maximale Grundflächenzahl von 0,6 und eine maximale Geschossflächenzahl von 2,4 festgesetzt – diese werden mit 0,5 beziehungsweise 1,85 unterschritten, betonte Thomas Koch, Regionalleiter Stuttgart bei Strenger. Im Mittel würden es vier Geschosse sein – mit unterschiedlicher Dachgestaltung. „Natürlich ist es dicht – aber wir haben auf Belichtung und Besonnung geachtet“, erläuterte er. Die Abstände zwischen den Balkonen würden mindestens 7,5 Meter betragen. Auch zum Straßenraum werde immer Abstand gehalten, bestätigte Koch auf Nachfrage von Axel Schiffmann (UFW).