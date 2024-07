Weil am Rhein: Beachvolleyballfeld wird eröffnet

An einer Sitzung des Bündnisses für Demokratie war das Jupa mit einem Mitglied vertreten, berichtete Schriftführerin Louise Meintel. Sie habe dann an einer Kundgebung am 8. Juni im Rheinpark auch eine Rede gehalten, wofür sie direkt in der Sitzung noch vom anwesenden Friedlinger Gemeinderat Andreas Rühle gelobt wurde.

Parlamentarier besuchen Stuttgart und Karlsruhe

Die Mitglieder des Jupas schauen sich am 26. August im Rahmen des noch neu gegründeten Mädchennetzwerks das Verfassungsgericht in Karlsruhe an. Zudem sei das Jupa zu einer Landtagsbesichtigung in Stuttgart eingeladen worden. Dort wird es mit acht Mitgliedern vertreten sein, sagte Bürgin.