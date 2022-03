Weil am Rhein Bedarf an intensiver Beratung steigt

2020 waren es 149 Einzelfallkontakte, für das Jahr 2021 blicken die Mitarbeiter auf 182 Kontakte zurück. Kernthemen der Einzelfallhilfe waren Bewerbungsschreiben und Lernunterstützung während des Lockdowns. Beispielsweise konnte mit einem jungen Erwachsenen, der durch Kurzarbeit und andere Probleme in seinem Auto wohnte, eine neue Arbeitsstelle und Wohnung gesucht und gefunden werden.

Die Geschlechterverteilung liegt weiterhin insgesamt bei rund 70 Prozent männlichen und 30 Prozent weiblichen Besuchern. Bei den Standorten zeigen sich jedoch Unterschiede, in den Jugendräumen in Märkt und Ötlingen sind mehr Besucherinnen vertreten (wir berichten noch). Im Juni hat sich außerdem ein Mädchentreff im Jugendzentrum in Friedlingen etabliert. „Mädchen wachsen behüteter auf und treffen sich eher mit Freundinnen zu Hause“, erklärte Eyhorn auf Nachfrage von Ulrike Fröhlich (Grüne). „Sie halten sich auch nicht so viel im öffentlichen Raum auf.“ In der Juke in Haltingen wurde der Mädchentag auch auf Wunsch wieder abgeschafft.

Während in den vergangenen Jahren die Altersgruppe der Kinder (acht bis elf Jahre) am stärksten vertreten war, sind diese inzwischen in die nächste Altersgruppe – die Teenies (zwölf bis 15 Jahre) – gewachsen, welche nun mit 42 Prozent den größten Besucheranteil ausmacht. Kinder machen 36 Prozent aus, die Jugendlichen (ab 16 Jahren) 22 Prozent.

Aktivitäten

In der zweiten Jahreshälfte war es möglich, langersehnte Präsenz-Angebote zu veranstalten. Zwei spontane Kurzfreizeiten fanden statt, außerdem machte der Spielbus wieder je eine Woche in Haltingen, in der Kernstadt und in Friedlingen Station. Zudem standen eine „Fitwerden-Challenge“ sowie ein Ausflug in den Europa-Park auf dem Programm. Zu den Wahlen gab es „Politik & Pizza“-Veranstaltungen. Die Jugendparlamentswahl fand mit einer Wahlbeteiligung von 29 Prozent online statt.

Zudem wurden die Kinder und Jugendlichen beim „Juno II“ in Friedlingen miteinbezogen – sei es bei der Inneneinrichtung, beim Umzug in das neue Haus oder bei der Namensgebung, so dass sie sich mit dem neuen Gebäude identifizieren können. Das neue Jugendzentrum in Friedlingen soll weiterhin den Namen „La Loona“ tragen.

Ausblick

Auch bei der Jahresplanung dürfen die Kinder mitentscheiden. In Friedlingen greife beispielsweise ein 3:1-Konzept. „Drei Einheiten gestalten die Jugendlichen, eine die Mitarbeiter.“ Laut Eyhorn wurden bereits unzählige Ideen für Ausflüge gesammelt. Der Spielbus ist wieder drei Wochen lang verfügbar – mit neuem Standort im Rheinpark statt an der Rheinschule. Eine Berlin-Freizeit ist außerdem geplant. Aktuell laufen Projekttage mit dem Oberrhein-Gymnasium. Auch mit den anderen Schulen ist die Stadtjugendpflege in Kontakt, bestätigte Eyhorn auf Nachfrage von Birgit Hinze-Rauchfuss (UFW).

Ein Wunsch lautete wieder, in den Jugendzentren zu übernachten. Dem lägen keine Probleme in den Elternhäusern zugrunde, erklärte die Leiterin auf Rückfrage von Wolfgang Roth-Greiner (FDP). „Das ist einfach ein Highlight für die Jugendlichen – wenn auch nicht für die Betreuer, weil nicht viel geschlafen wird“, schmunzelte sie.

Fazit

„Wir haben tolle Häuser mit guter Ausstattung und Kontinuität im Team“, freute sich Eyhorn. Auch die Zusammenarbeit mit den Abteilungen im Rathaus laufe gut.

„Sie kennen die Jugendlichen schon länger – wie haben sie sich verändert? Und wie wirkt sich das auf die Jugendarbeit aus?“, erkundigte sich Matthias Dirrigl (SPD). Eyhorn meinte, dass die Jugendlichen träger werden. Sie hätten keine Lust mehr, sich zu informieren, was erlaubt ist. „Sie brauchen einen klaren Fahrplan und sind froh, wenn es den gibt.“ Das Thema „Weg vom Handy“ werde die Stadtjugendpflege sicherlich noch beschäftigen. „Gleichzeitig erleben wir eine unheimliche Dankbarkeit, und die Jugendlichen haben Lust, etwas zu unternehmen. Sie sind einfach unsicher. Wir müssen sie bestärken und motivieren.“

Ulrike Fröhlich (Grüne)

Ich finde es klasse, Weil am Rhein kann stolz auf seine Jugendarbeit sein. Das Team der Stadtjugendpflege zeigt sich wirklich super kreativ.

Die Stadtjugendpflege verzeichnete im Jahr 2021 insgesamt 8843 Kontakte. Es gab Kontaktmöglichkeiten an 240 Tagen. 179 Einzelfallhilfen fanden statt, außerdem zwei Kurzfreizeiten. Mit dem Spielbus wurden 362 Kinder erreicht. An der McArena in Friedlingen kam es zu 885 Kontakten mit Kindern und Jugendlichen.

Wolfgang Roth-Greiner (FDP)

Ich spreche dem Team meine Hochachtung und Bewunderung aus. Die steigende Zahl an Einzelfallhilfen ist positiv, wir kommen dem Bedarf näher.