Weil am Rhein Bedarf an Wohnraum wächst weiter

Der große Bedarf an weiterem Wohnraum rührt aber nicht nur daher, dass die Zahl der Einwohner um rund 1000 steigt (plus 3,25 Prozent), sondern mehr Quadratmeter pro Bürger abgefragt werden, die Belegungsdichte sinkt und es eine Reduzierung des Wohnungs-bestands gibt.

Die Perspektiven

Um die räumlichen Entwicklungsperspektiven und das räumliche Leitbild für die Siedlungsentwicklung zu erstellen, wird an dem Potenzialmodell zur langfristigen Siedlungs- und Innenentwicklung gearbeitet. Hierin fließen die Wohnflächenpotenzialanalyse im Außen- und Innenbereich ebenso ein wie dann die Bewertungen der Flächen unter nachhaltigen Gesichtspunkten sowie die Priorisierung von Standorten für vorrangige Wohnentwicklung.

Auf Kartenmaterial zeigten die Experten schon einmal auf, dass beispielsweise an den Punkthäusern mit der vorgelagerten Hauptstraßen-Ladenzeile geringes Wohnraumpotenzial gesehen wird, hoch ist dies hingegen am Geschosswohnungsbau von der Innenstadt kommend rechts der Breslauer Straße zwischen Rudolf-Virchow-Straße und Römerstraße.

Als Herausforderungen in der Siedlungsentwicklung bestehen zugleich das urbane Klima (Hitzeinsel), die Versiegelung von Grün- und Freiräumen, Starkregenereignisse und die ÖPNV-Anbindung. Es gelte beispielsweise, siedlungsnahe Freiräume zu sichern und auszubauen, sowie Luftleitbahnen zu ermöglichen, um eine Aufhitzung zu verhindern. „Eine Innenentwicklung ist immer in Verbindung mit einer Qualifizierung der Freiflächen zu sehen“, unterstrich Moderator Mario Flammann vom Fachbüro.

Korridore, ÖPNV und Rad

Mögliche Entwicklungskorridore und damit die Potenziale wurden schon einmal grob im Stadtgebiet identifiziert. Hier geht es dann um Quartiere, wo positiv nachverdichtet werden könnte, im Gegensatz zu anderen Bereichen, die Risiko-behaftet sind. Als Entwicklungsort wird Otterbach-Süd gesehen, hinzu kommen grob die Korridore vom Bahnhof aus in Richtung Friedlingen sowie vom Schlaufenkreisel in Richtung Alt-Weil. Aber auch im Unter- und Oberdorf von Haltingen sind Korridore sehr grob definiert. Stichworte hier sind kompakteres und verdichtetes Bauen. Insbesondere in Haltingen gelte es, die Flächennutzungspläne hinsichtlich ihrer Dichteerwartung zu prüfen. Aber auch im Bereich von Handelslagen könne eventuell noch aufgestockt werden, so ein weiterer Impuls. Im historischen Ortszentrum seien die Nutzungen von Scheunen ein wichtiger Punkt.

Beachtung finden müsse die Anbindung an den ÖPNV. Erschließungslücken gebe es noch in Haltingen im Unterdorf Nord, im Oberdorf Ost sowie im nördlichen Teil von Alt-Weil. Die größten Teile des Stadtgebiets sind gut mit dem Rad zu erschließen. Lücken in Wohnquartieren gebe es noch in Alt-Weil, in Teilen von Friedlingen, in Otterbach, Ötlingen sowie Märkt.

Das sagen die Bürger

Die an der Veranstaltung beteiligten Bürger hatten auch die Möglichkeit, zu den Leitfragen Antworten zu liefern. In Alt-Weil, Haltingen, in der Innenlage, verkehrsberuhigt, aber auch in Otterbach waren einige der vielen Antworten zur bevorzugten Lage. Im Mehrgenerationenhaus, mit moderater Verdichtung, familienfreundlich oder auch mit Spielplätzen waren einige von vielen Antworten wie sie in Zukunft wohnen wollen. Wie künftig dann gewohnt werden kann, darüber war das Meinungsspektrum noch bunter gestreut: Gemeinschaftsflächen, Altes erneuern, Fassaden-Dachbegrünung, mehr Tiefgaragen, ökologisches Bauen und vieles mehr wurden genannt. Über neue Wohnmodelle müsse nachgedacht werden, so der Experte. Auch Hochhäuser kamen zur Sprache.

Mehrfach wurde aber die Frage geäußert, was die Stadt dazu zwinge, zu expandieren und Wohnraum zu schaffen. Dies sei eine politische Frage, es gehe um den Aspekt bezahlbarer Wohnraum, wurde deutlich. Eine 32-jährige Weilerin stand hier exemplarisch. Sie sucht seit fast einem halben Jahrzehnt ein Eigenheim. Ohne ein Grenzgänger-Gehalt sei es finanziell extrem schwierig, etwas zu finden. Vieles gehe zudem unter der Hand weg.

Hinzu kommt, dass Kritik an Neubauvorhaben laut wurde, wie bei der Hohen Straße, wo zu dicht bebaut werde. Hochwertige Grünflächen wie auf dem Messeplatz würden zugleich nicht so genutzt wie eigentlich erhofft.